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ЦСКА интересуется Манджукичем

ЦСКА интересуется Манджукичем
Футбол / РПЛ 0

Хорватский форвард Марио Манджукич попал в сферу интересов ЦСКА, сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».

Манджукич близок к подписанию контракта с «Миланом». Форвард может подписать соглашение до конца сезона. Хорватский нападающий хочет вернуться в Серию А. Кроме «Милана» и ЦСКА, Манджукичем интересуется «Бешикташ».

Сообщалось, что руководство «Милана» 13 января провело встречу с представителем 34-летнего футболиста. Сейчас стороны ведут переговоры о контракте футболиста.

Летом сообщалось, что форвард был близок к переходу в московский «Локомотив».

Бывший нападающий «Ювентуса» и «Баварии» является свободным агентом после того, как 5 июля 2020 года он разорвал контракт с катарским клубом «Аль-Духаиль», за который в 10 встречах забил 1 гол.

«Милан» провёл встречу с агентом Манджукича. Стороны согласовывают контракт игрока
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