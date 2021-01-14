ЦСКА интересуется Манджукичем

Хорватский форвард Марио Манджукич попал в сферу интересов ЦСКА, сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».

Манджукич близок к подписанию контракта с «Миланом». Форвард может подписать соглашение до конца сезона. Хорватский нападающий хочет вернуться в Серию А. Кроме «Милана» и ЦСКА, Манджукичем интересуется «Бешикташ».

Сообщалось, что руководство «Милана» 13 января провело встречу с представителем 34-летнего футболиста. Сейчас стороны ведут переговоры о контракте футболиста.

Летом сообщалось, что форвард был близок к переходу в московский «Локомотив».



Бывший нападающий «Ювентуса» и «Баварии» является свободным агентом после того, как 5 июля 2020 года он разорвал контракт с катарским клубом «Аль-Духаиль», за который в 10 встречах забил 1 гол.