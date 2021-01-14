«Милан» провёл встречу с агентом Манджукича. Стороны согласовывают контракт игрока

Сразу несколько итальянских изданий, таких как Sky Sport Italia, Sportitalia and Tuttomercatoweb, сообщают, что руководство «Милана» вчера, 13 января, провело встречу с представителем 34-летнего экс-форварда туринского «Ювентуса» Марио Манджукича. Информацию об этом передаёт Football Italia.
Как отмечается, встреча прошла в положительном ключе. Сейчас стороны ведут диалог о личном контракте футболиста. Сам Манджукич готов пойти по стопам Златана Ибрагимовича, который прибыл год назад в качестве свободного агента, чтобы поделиться ценным опытом с молодой командой Стефано Пиоли.
Летом сообщалось, что форвард был близок к переходу московский «Локомотив».
Бывший нападающий «Ювентуса» и «Баварии» является свободным агентом после того, как 5 июля 2020 года он разорвал контракт с катарским клубом «Аль-Духаиль», за который в 10 встречах забил 1 гол.
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