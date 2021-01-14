«Какой офсайд? За линией». Жириновский поддержал запрет английских заимствований в эфире

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал информацию, согласно которой руководство телеканала «Матч ТВ» запретило комментаторам и журналистам использовать некоторые заимствования из английского языка. В частности, под запрет попали такие слова, как «корнер», «ассист» и так далее.

«Абсолютно правильно вы сделали. Я был автором закона от имени ЛДПР, и мы лет 20 не можем пробить его — о защите русского языка. Мы даже словарик издали, где указали, какие русские слова должны использоваться в то время, когда на их месте стоят англицизмы.

Очень многое зависит от вас, от комментаторов. Когда постоянно идут чужие слова, люди привыкают. Это же плохо, это искажает нашу культуру, унижает нас. А англоязычные граждане думают, какие русские дураки — у них же слов нет.

Стали последнее время говорить — гол-ки-пер. Да вы что? Всю жизнь было — вратарь. Ворота, вратарь стоит. Нападающий — нет, форвард. Хавбек — полузащитник. Что там придумали? Офсайд. Какой офсайд? За линией.

Можно говорить по-русски. Тогда все поймут. Надо ориентироваться не на ту часть золотой молодёжи столичных городов, а на всю страну, 150 миллионов, чтобы нас с вами понимали в самой глухой деревне. Поэтому все термины должны быть по-русски — спортивные, юридические, торговые», — приводит слова Жириновского телеграм-канал Тины Канделаки.