Каррагер: «Ливерпуль» должен поставить «Манчестер Юнайтед» на их законное место

Бывший защитник сборной Англии и «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился ожиданиями от матча 19-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед».
«Вообще-то я думаю, что этот матч больше важен для „Ливерпуля “. Бремя последних результатов лежит сейчас на них.
Если „Манчестер Юнайтед“ добьётся положительного для себя результата, то тогда к ним окончательно придёт уверенность, что они смогут выиграть АПЛ. Я всё ещё думаю, что „МЮ“ со временем может просесть в результатах и у „Ливерпуля“ всё ещё есть это преимущество. Но если манкунианцы выиграют в воскресенье на „Энфилде“, то это станет их ударной волной по английской Премьер-лиге.
Это будет матч, в котором „Ливерпуль“ должен показать, что он чемпион, что он — лучшая команда. Мерсисайдцы должны завоевать положительный для себя результат, а также показать такое качество игры, которое вернёт „Манчестер Юнайтед“ на их законное место», — цитирует Каррагера Sky Sports.
Матч «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» состоится послезавтра, 17 января. Начало — в 19:30 мск.
«Манчестер Юнайтед» набрал в 17 матчах 36 очков и является единоличным лидером турнирной таблицы английской Премьер-лиги. Манкунианцы на три очка опережают «Ливерпуль» (33).
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