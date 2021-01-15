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Каррагер: «Ливерпуль» должен поставить «Манчестер Юнайтед» на их законное место

Каррагер: «Ливерпуль» должен поставить «Манчестер Юнайтед» на их законное место
Футбол / Англия 0

Бывший защитник сборной Англии и «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился ожиданиями от матча 19-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед».

«Вообще-то я думаю, что этот матч больше важен для „Ливерпуля “. Бремя последних результатов лежит сейчас на них.

Если „Манчестер Юнайтед“ добьётся положительного для себя результата, то тогда к ним окончательно придёт уверенность, что они смогут выиграть АПЛ. Я всё ещё думаю, что „МЮ“ со временем может просесть в результатах и у „Ливерпуля“ всё ещё есть это преимущество. Но если манкунианцы выиграют в воскресенье на „Энфилде“, то это станет их ударной волной по английской Премьер-лиге.

Это будет матч, в котором „Ливерпуль“ должен показать, что он чемпион, что он — лучшая команда. Мерсисайдцы должны завоевать положительный для себя результат, а также показать такое качество игры, которое вернёт „Манчестер Юнайтед“ на их законное место», — цитирует Каррагера Sky Sports.

Матч «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» состоится послезавтра, 17 января. Начало — в 19:30 мск.

«Манчестер Юнайтед» набрал в 17 матчах 36 очков и является единоличным лидером турнирной таблицы английской Премьер-лиги. Манкунианцы на три очка опережают «Ливерпуль» (33).

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