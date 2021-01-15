Юрист считает, что блокировка YouTube-канала «Ахмата» не связана с санкциями США

Юрист, партнёр BMS Law Firm Денис Фролов прокомментировал блокировку официального YouTube-канала грозненского «Ахмата».
«YouTube – это частная платформа. Думаю, канал «Ахмата» заблокировали не из-за санкций, это параллельные вещи. YouTube вправе блокировать кого угодно, как и любая социальная сеть. Пример Дональда Трампа говорит именно об этом. Политические санкции – это лишение финансирования и какие-то территориальные ограничения. Не вижу никакой связи в блокировке канала «Ахмата» и санкциями. Санкции наложили 10 декабря, прошло уже больше месяца. YouTube это время ждал, что ли? Наверное, линейной связи в этом нет», — сказал Фролов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Ранее Министерство финансов США ввело новые санкции против президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Санкции затронули активы Кадырова, а также организации, связанные с главой Чечни. В их числе — «Ахмат».
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