Манджукич отклонил предложения «Локомотива», ЦСКА и «Спартака»

Хорватский форвард Марио Манджукич отказал трём московским клубам, чтобы перейти в «Милан», сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».

Предложения нападающему делали ЦСКА, «Локомотив» и «Спартак». Контракт хорвату также предлагала «Сельта».

Манджукич близок к переходу в «Милан». Форвард может подписать соглашение до конца сезона. Хорватский нападающий хочет вернуться в Серию А. Манджукичем также интересуется «Бешикташ».



Сообщалось, что руководство «Милана» 13 января провело встречу с представителем 34-летнего футболиста. Сейчас стороны ведут переговоры о контракте футболиста. Летом сообщалось, что форвард был близок к переходу в московский «Локомотив».



Бывший нападающий «Ювентуса» и «Баварии» является свободным агентом после того, как 5 июля 2020 года он разорвал контракт с катарским клубом «Аль-Духаиль», за который в 10 встречах забил 1 гол.