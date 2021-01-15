Шварц: на сборах важно играть с сильными командами — такими как «Лех»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о подготовке к первому товарищескому матчу на сборах с польским «Лехом», который пройдёт в воскресенье, 17 января.



«Лех» — очень хорошая команда, они играли в Лиге Европы. Для нас это будет первый контрольный матч, и он будет непростым. Почему «Лех»? Потому что мы хотим играть против сильных команд с хорошо поставленной игрой, это для нас важно. И «Лех» как раз к ним относится.



Этот матч важен с точки зрения нашей собственной игры, наших игровых принципов, того, что мы хотим видеть в атаке и обороне. Это главное в первом контрольном матче. Себастиан Шиманьски должен хорошо знать «Лех»? Пока ещё с ним не разговаривал на эту тему. Возможно, завтра спрошу его мнение о «Лехе».



Игроки готовы к матчу. Все хорошо поработали в отпуске, серьёзно отнеслись к занятиям ­— для нас это очень важно. Мы провели уже несколько тренировок в Белеке, и пришла пора для первой контрольной игры. Думаю, почти все проведут на поле по 45 минут. Возможно, двум-трём футболистам игрового времени не достанется. Завтра точнее определимся с этим», — приводит слова Шварца пресс-служба «Динамо».

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