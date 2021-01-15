Шварц: на сборах важно играть с сильными командами — такими как «Лех»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о подготовке к первому товарищескому матчу на сборах с польским «Лехом», который пройдёт в воскресенье, 17 января.
«Лех» — очень хорошая команда, они играли в Лиге Европы. Для нас это будет первый контрольный матч, и он будет непростым. Почему «Лех»? Потому что мы хотим играть против сильных команд с хорошо поставленной игрой, это для нас важно. И «Лех» как раз к ним относится.
Этот матч важен с точки зрения нашей собственной игры, наших игровых принципов, того, что мы хотим видеть в атаке и обороне. Это главное в первом контрольном матче. Себастиан Шиманьски должен хорошо знать «Лех»? Пока ещё с ним не разговаривал на эту тему. Возможно, завтра спрошу его мнение о «Лехе».
Игроки готовы к матчу. Все хорошо поработали в отпуске, серьёзно отнеслись к занятиям — для нас это очень важно. Мы провели уже несколько тренировок в Белеке, и пришла пора для первой контрольной игры. Думаю, почти все проведут на поле по 45 минут. Возможно, двум-трём футболистам игрового времени не достанется. Завтра точнее определимся с этим», — приводит слова Шварца пресс-служба «Динамо».
- 15 января 2021
-
22:13
-
22:12
-
21:57
-
21:51
-
21:38
-
21:37
-
21:32
-
21:01
-
20:54
-
20:52
-
20:35
-
20:31
-
20:23
-
20:17
-
19:53
-
19:47
-
19:44
-
19:41
-
19:20
-
19:09
-
19:06
-
18:58
-
18:46
-
18:38
-
18:32
-
18:21
-
18:12
-
18:03
-
17:54
-
17:52
-
17:42
-
17:38
-
17:17
-
17:16
-
17:15