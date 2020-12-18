Андрей Воронин: за месяц-два команда не строится, «Динамо» нужно запастись терпением

Тренер «Динамо» Андрей Воронин прокомментировал выступление команды в сезоне-2020/2021.



«В команде очень много молодых футболистов. Как любым растущим талантам, им нужны рядом и опытные игроки, которые тянули бы молодых за собой и помогали им прогрессировать. Нам необходимо найти баланс между возрастными футболистами и теми, кто помоложе. Думаю, у нас всё получится. Мы движемся в правильном направлении.



Но в любом случае за месяц-два команда не строится. Если «Динамо» хочет добиться высоких результатов, нужно запастись терпением. С тех пор как Сандро в России, команда уже выиграла немало матчей, но есть и поражения — так что впереди у нашего штаба много работы.



Сейчас завершилась первая часть сезона, настаёт важнейшее для нас время — на зимних сборах постараемся сделать так, чтобы команда прибавила и показала свой максимум в весеннем отрезке. Мы максимально проработаем на сборах то, что Сандро хочет видеть в исполнении игроков «Динамо», чтобы стать сильнее и физически, и тактически, и ментально», — цитирует Воронина VTBRussia.

Рауш не будет продлевать контракт с «Динамо» и покинет клуб в ближайшее время