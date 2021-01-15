«Локомотив» назвал соперников по первым двум матчам на сборах

Пресс-служба «Локомотива» сообщила, что в первых товарищеских матчах на зимних сборах в Испании команда встретится с гибралтарским «Линкольном» и шведским «Эстерсундом».

«Определились наши соперники по двум первым контрольным матчам на сборе в Марбелье. 23 января сыграем с «Линкольном» из Гибралтара, а 27 января – с «Эстерсундом» из Швеции. Остальные соперники станут известны позднее. Оба матча покажем в прямом эфире в нашем YouTube», — говорится в сообщении клуба в «Твиттере».

Команда будет готовиться в Марбелье к возобновлению сезона до 15 февраля. В Испанию прилетели 32 игрока «Локомотива».

«Локомотив», набрав 28 очков в 19 турах, занимает 8-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, на 5 очков отставая от зоны еврокубков. Лидирует в первенстве «Зенит» (41).