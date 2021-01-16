Экс-вратарь «Уфы» и «Енисея» перешёл в «Алашкерт»

Голкипер сборной Армении Давид Юрченко стал игроком «Алашкерта», сообщает пресс-служба клуба.



«Добро пожаловать в нашу семью, Давид», — говорится в сообщении, опубликованном на странице армянского клуба в «Инстаграме».



Последним клубом Юрченко был карагандинский «Шахтёр», за который вратарь выступал с января 2020 года. Голкипер выступал также за «Титан» (Москва), «Металлург» (Лиепая), «Динамо» (Минск), «Крылья Советов», «Волгарь», «Мордовию», «Уфу», «Анжи», «Тосно» и «Енисей». В составе «Тосно» Юрченко — обладатель Кубка России сезона-2017/2018. С «Мордовией» — победитель Футбольной национальной лиги сезона-2011/2012.



В 2020 году Юрченко дебютировал за национальную команду Армении и провёл за неё 6 матчей.