Ривалдо: Куман заслуживает уважения за доверие к молодёжи. Зидан так больше не делает

Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Бразилии Ривалдо поделился мнением о работе с молодыми футболистами в каталонском клубе и «Реале».
«Всегда говорил, что ключ к управлению молодыми талантами — не оказывать на них слишком сильного давления. Думаю, Куман преуспевает в этом вопросе, давая молодёжи шансы играть с Месси, Бускетсом и Альбой. Куман заслуживает уважения за такое руководство.
Не знаю, чем это обернётся, но Зидан так больше не делает. Раньше он использовал таких игроков, как Вальверде, Винисиус и Родриго. Слышал, это могло быть наказанием за то, что Винисиус сидел в телефоне во время речи Зидана. Такие вопросы не нужно решать, оставляя футболистов без возможности играть, потому что это причиняет вред всей команде», — приводит слова Ривалдо Marca.
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