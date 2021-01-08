Ривалдо: мы можем разрушить карьеру Педри, если окажем на него слишком сильное давление

Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Бразилии Ривалдо выразил мнение, что на 18-летнего хавбека каталонцев Педри оказывается слишком большое давление.

«Мы можем разрушить карьеру Педри, если будем оказывать на него слишком сильное давление. Ему всего 18 лет. Именно поэтому ветеранам необходимо активнее выполнять свои обязанности.

Никто не отрицает, что он классный игрок. Уже говорят о его включении в сборную Испании на чемпионат Европы. Но это ничего не значит: ему всё ещё нужно прогрессировать и играть в футбол так, как ему говорит Рональд Куман. В следующем сезоне Месси, вероятно, уже не будет играть за «Барселону», поэтому на Педри будет больше ответственности. Но пока он не должен меняться», — цитирует Ривалдо Sport.es.