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Бывший игрок и скаут «Зари»: сильнее Ракицкого в Украине защитников не было и нет

Бывший игрок и скаут «Зари»: сильнее Ракицкого в Украине защитников не было и нет
Футбол / РПЛ 0
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Бывший игрок и скаут «Зари» Желько Любенович сказал, что считает игрока «Зенита» Ярослава Ракицкого самым сильным защитником в Украине.

«Полностью понимаю Ракицкого. Он из Донецка, ему было тяжело от того, что не может быть дома. Ну и потом, «Зенит» – это шаг вперед даже после такой команды, как «Шахтёр».

Его перестали вызывать в сборную? Ну и что, он достаточно за неё поиграл. Понятно, как к его переходу отнеслись в Украине, это политика. Но и Ярослава могу понять. Он хотел продвинуть карьеру, тем более при таких жизненных обстоятельствах.

Ракицкий – футболист высочайшего уровня. И сильный, и техничный. Такого защитника сейчас в Украине нет. Да и до него не было. Пас вперед его видел? А удар? Этот футболист мог бы выступать в любой команде мира.

Вот говорят про Матвиенко сейчас, что его якобы в Европе все хотят. Для меня он даже не пятьдесят процентов Ракицкого. Даже Дарио Срну, который остался работать в «Шахтёре», спрашивал. Он сказал, что парень действительно талантливый, сделает хорошую карьеру. Но мое мнение – не вижу его даже рядом с Ракицким», — цитирует Любеновича «Спорт день за днём».

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