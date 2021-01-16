Моуринью — о Делле Алли: в любой раздевалке есть недовольные

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью поделился мнением о полузащитнике «шпор» Деле Алли.
«В любой раздевалке есть игроки, которые недовольны сложившейся ситуацией. Без сомнений. Если кто-то из числа моих коллег скажет вам, что в его раздевалке находятся только счастливые футболисты, то я не думаю, что это будет правдой. Или кому-то чудесным образом повезло.
В составе может быть недовольный профессионал — это тот, кого не устраивает ситуация, но он чувствует, что его обязанность – работать, работать, работать и работать. А бывают недовольные, которые считают, что бороться и трудиться каждую минуту ради команды и клуба – это не их работа.
Не собираюсь отвечать на вопрос о том, готов ли я отпустить Алли в аренду. Это не тот вопрос, на который мне удобно отвечать. Конечно, я знаю, что ответить, но я не готов сейчас отвечать на это вопрос», – цитирует Моуринью The Guardian.
В текущем сезоне Алли принял участие лишь в четырёх матчах АПЛ.
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