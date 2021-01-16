По сообщениям британских СМИ, полузащитник сборной Нидерландов и «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдум принял окончательное решение относительно своего будущего.
Как сообщает 101 Great Goals, 30-летний голландец решил не продлевать контракт с действующими чемпионами Англии. Скорее всего, в ближайшее время будет объявлено о заключении контракта Вейналдума с каталонской «Барселоной». Сине-гранатовым игрок сборной Нидерландов достанется бесплатно, так как у него контракт заканчивается менее чем через полгода — 30 июня 2021-го.
Голландец перешёл в «Ливерпуль» летом 2016 года из «Ньюкасл Юнайтед» за € 27,5 млн. С красными 30-летний голландец выиграл Лигу чемпионов УЕФА, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира, а также в прошлом сезоне стал чемпионом Англии.
В этом сезоне Вейналдум в 17 матчах английской Премьер-лиги забил один мяч. На его счету пять матчей в Лиге чемпионов.
- 16 января 2021
-
20:59
-
20:57
-
20:54
-
20:37
-
20:34
-
20:29
-
20:20
-
20:13
-
20:07
-
20:07
-
20:06
-
19:58
-
19:58
-
19:52
-
19:52
-
19:51
-
19:46
-
19:37
-
19:25
-
19:24
-
19:15
-
19:14
-
19:06
-
19:02
-
18:55
-
18:55
-
18:39
-
18:34
-
18:29
-
18:28
-
18:20
-
18:20
-
18:12
-
18:01
-
17:58