По сообщениям британских СМИ, полузащитник сборной Нидерландов и «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдум принял окончательное решение относительно своего будущего.



Как сообщает 101 Great Goals, 30-летний голландец решил не продлевать контракт с действующими чемпионами Англии. Скорее всего, в ближайшее время будет объявлено о заключении контракта Вейналдума с каталонской «Барселоной». Сине-гранатовым игрок сборной Нидерландов достанется бесплатно, так как у него контракт заканчивается менее чем через полгода — 30 июня 2021-го.



Голландец перешёл в «Ливерпуль» летом 2016 года из «Ньюкасл Юнайтед» за € 27,5 млн. С красными 30-летний голландец выиграл Лигу чемпионов УЕФА, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира, а также в прошлом сезоне стал чемпионом Англии.



В этом сезоне Вейналдум в 17 матчах английской Премьер-лиги забил один мяч. На его счету пять матчей в Лиге чемпионов.

Стали известны требования Жоржиньо Вейналдума по новому контракту с «Ливерпулем»