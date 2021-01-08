Стали известны требования Жоржиньо Вейналдума по новому контракту с «Ливерпулем»

Ситуация с контрактом полузащитника сборной Нидерландов и «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдума продолжает оставаться неопределённой.



По сообщениям The Athletic, 30-летний голландец не отклонял последнее предложение мерсисайдцев о продлении контракта, как сообщалось ранее. Однако футболист действительно считает, что заслуживает долгосрочный контракт со значительным повышением зарплаты, которое позволило бы ему получать столько же, сколько и самые высокооплачиваемые игроки команды. «Ливерпуль» не хочет продлевать контракт на три или четыре года игрокам, возраст которых 30 лет и старше.



Главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп хочет и дальше видеть Вейналдума в команде, однако понимает, что чем дольше ситуация остаётся в подвешенном состоянии, тем вероятнее уход полузащитника сборной Нидерландов из «Ливерпуля». Вне зависимости от дальнейшего развития ситуации, Клопп будет выпускать Вейналдума на поле, поскольку не сомневается в его отношении к делу. Клуб точно не продаст хавбека в зимнее трансферное окно.



Голландец перешёл в «Ливерпуль» летом 2016 года из «Ньюкасл Юнайтед» за € 27,5 млн. С красными 30-летний голландец выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира, а также в прошлом сезоне стал чемпионом Англии.



В этом сезоне Жоржиньо Вейналдум провёл 17 матчей в английской Премьер-лиге, забив один мяч. Также на его счету пять матчей в Лиге чемпионов.

«Ливерпуль» предложил Вейналдуму новый контракт