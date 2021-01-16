Тедеско: Хендрикс — известный футболист. Он играл в топ-клубе

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал подписание нидерландского полузащитника Йоррита Хендрикса.

«Йоррит Хендрикс — известный игрок, хорошо оснащён технически. Играл в топ-клубе и провёл много матчей в Лиге чемпионов. И теперь мы с нетерпением ждем начала работы с ним», — приводит слова Тедеско пресс-служба «Спартака».

Пресс-служба московского «Спартака» сообщила о подписании полузащитника эйндховенского ПСВ Йоррита Хендрикса. Игрок успешно прошёл медицинское обследование и заключил с красно-белыми долгосрочный контракт.

Йоррит Хендрикс — воспитанник ПСВ, находится в структуре клуба с 2004 года. В этом сезоне провёл 16 матчей, но результативными действиями не отметился. В 2016 году Йоррит дебютировал за сборную Нидерландов. За национальную команду провёл один матч и результативными действиями также не отметился.