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Йоррит Хендрикс — игрок «Спартака»

Йоррит Хендрикс — игрок «Спартака»
Футбол / РПЛ 0

Пресс-служба московского «Спартака» сообщила о подписании полузащитника эйндховенского ПСВ Йоррита Хендрикса.

Красно-белые выложили в «Твиттере» видео, как Хендрикс ставит пластинку известного музыканта Джими Хендрикса. «Спартак-Москва», давай громче!» — говорит футболист.

«Хендрикс успешно прошёл медицинское обследование и подписал долгосрочный контракт с красно-белыми», — говорится в сообщении на сайте «Спартака».

Йоррит Хендрикс — воспитанник ПСВ, находится в структуре клуба с 2004 года. В этом сезоне провёл 16 матчей, но результативными действиями не отметился. В 2016 году Йоррит дебютировал за сборную Нидерландов. За национальную команду провёл один матч и результативными действиями также не отметился.

«Спартак» намекнул на подписание Хендрикса
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