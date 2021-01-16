Йоррит Хендрикс — игрок «Спартака»

Пресс-служба московского «Спартака» сообщила о подписании полузащитника эйндховенского ПСВ Йоррита Хендрикса.



Красно-белые выложили в «Твиттере» видео, как Хендрикс ставит пластинку известного музыканта Джими Хендрикса. «Спартак-Москва», давай громче!» — говорит футболист.

«Хендрикс успешно прошёл медицинское обследование и подписал долгосрочный контракт с красно-белыми», — говорится в сообщении на сайте «Спартака».

Йоррит Хендрикс — воспитанник ПСВ, находится в структуре клуба с 2004 года. В этом сезоне провёл 16 матчей, но результативными действиями не отметился. В 2016 году Йоррит дебютировал за сборную Нидерландов. За национальную команду провёл один матч и результативными действиями также не отметился.