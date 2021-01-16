Марко Ройс извинился перед «Боруссией» после ничьей с «Майнцем»
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс извинился перед командой после матча 16-го тура немецкой Бундеслиги с «Майнцем» (1:1). Немец не забил пенальти на 76-й минуте встречи.
«Я должен извиниться перед командой. В первом тайме у меня был огромный шанс сделать счёт 1:0, а затем, во втором тайме, я не забил пенальти. Я мог решить исход игры, но у меня не получилось. Простите», — цитирует Ройса Get German Football News в «Твиттере».
На 57-й минуте встречи полузащитник «Майнца» Левин Эцтунали открыл счёт, ассистировал ему Данни Латца. На 73-й минуте защитник «Боруссии» Тома Мёнье восстановил равновесие. «Боруссия» набрала 29 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Бундеслиги. «Майнц» (7) — на 17-м месте.
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