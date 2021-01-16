«Боруссия» Д избежала проигрыша в матче с аутсайдером Бундеслиги
В матче 16-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» сыграла вничью с «Майнцем». Встреча проходила на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде и завершилась со счётом 1:1.
На 57-й минуте встречи полузащитник «Майнца» Левин Эцтунали открыл счёт, ему ассистировал Данни Латца. На 73-й минуте защитник «Боруссии» Тома Мёнье восстановил равновесие в счёте. Спустя три минуты форвард дортмундцев Марко Ройс не реализовал пенальти.
«Боруссия» набрала 29 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Бундеслиги. «Майнц» (7) располагается на 17-м месте.
Результаты других матчей Бундеслиги:
«Вердер» — «Аугсбург» — 2:0
«Вольфсбург» — «РБ Лейпциг» — 2:2
«Кёльн» — «Герта» — 0:0
«Хоффенхайм» — «Арминия» — 0:0
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