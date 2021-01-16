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«Боруссия» Д избежала проигрыша в матче с аутсайдером Бундеслиги

«Боруссия» Д избежала проигрыша в матче с аутсайдером Бундеслиги
Футбол / Германия 0

В матче 16-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» сыграла вничью с «Майнцем». Встреча проходила на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде и завершилась со счётом 1:1.

На 57-й минуте встречи полузащитник «Майнца» Левин Эцтунали открыл счёт, ему ассистировал Данни Латца. На 73-й минуте защитник «Боруссии» Тома Мёнье восстановил равновесие в счёте. Спустя три минуты форвард дортмундцев Марко Ройс не реализовал пенальти.

«Боруссия» набрала 29 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Бундеслиги. «Майнц» (7) располагается на 17-м месте.

Результаты других матчей Бундеслиги:

«Вердер» — «Аугсбург» — 2:0

«Вольфсбург» — «РБ Лейпциг» — 2:2

«Кёльн» — «Герта» — 0:0

«Хоффенхайм» — «Арминия» — 0:0

Германия - Бундеслига. 16-й тур
16 января 2021, суббота. 17:30 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
Окончен
1 : 1
Майнц
Майнц
0:1 Эцтунали – 57'   1:1 Мёнье – 73'
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