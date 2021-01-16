«Реал» готов продать Одриосолу за € 20 млн

Мадридский «Реал» хочет выручить за защитника Альваро Одриосолу не менее € 20 млн, сообщает Le10sport.com со ссылкой на Mundo Deportivo.

Представители «Реала» контактировали с несколькими европейскими клубами по поводу трансфера Одриосолы, однако заинтересованные в игроке команды предпочли бы покупке аренду.

Сообщалось, что подписать 25-летнего защитника мадридского «Реала» Альваро Одриосолу хочет итальянская «Фиорентина». «Фиалки» рассматривают игрока в качестве замены Полю Лироле, который перебрался в «Марсель». В этом сезоне Одриосола сыграл за «Реал» в одном матче, проведя на поле 57 минут. Год назад футболист уходил в аренду в мюнхенскую «Баварию».

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 10 млн.