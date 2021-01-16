Виллаш-Боаш извинился за домашнее поражение «Марселя» аутсайдеру Лиги 1

Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш извинился за домашнее поражение в матче 20-го тура французской Лиги 1 с «Нимом» (1:2).
«Я хочу попросить прощения у болельщиков», — цитирует наставника французов Get French Football News в "Твиттере".
В первом тайме хавбек «Марселя» Флорьян Товен не реализовал пенальти. На 55-й минуте Никлас Элиассон открыл счёт, ассистировал ему Софьян Алакуш. Спустя минуты Элиассон оформил дубль, вновь забив с передачи Алакуша. На 85-й минуте форвард «Марселя» Дарио Бенедетто отыграл один.
Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Жереми Стина. Ассистенты — Жюльен Об и Жюльен Ольбер. Резервный арбитр — Хаким Бен Эль-Хадж.
«Марсель», набрав 32 очка, занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Ним» (15) покинул последнее место в таблице Лиги 1, став 18-м.
- 16 января 2021
-
22:29
-
22:28
-
22:26
-
22:25
-
22:18
-
22:14
-
22:07
-
22:06
-
22:00
-
21:52
-
21:46
-
21:43
-
21:39
-
21:35
-
21:31
-
21:30
-
21:20
-
21:13
-
21:10
-
21:05
-
21:04
-
20:59
-
20:57
-
20:54
-
20:37
-
20:34
-
20:29
-
20:20
-
20:13
-
20:07
-
20:07
-
20:06
-
19:58
-
19:58
-
19:52