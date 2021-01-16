Виллаш-Боаш извинился за домашнее поражение «Марселя» аутсайдеру Лиги 1

Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш извинился за домашнее поражение в матче 20-го тура французской Лиги 1 с «Нимом» (1:2).

«Я хочу попросить прощения у болельщиков», — цитирует наставника французов Get French Football News в "Твиттере".

В первом тайме хавбек «Марселя» Флорьян Товен не реализовал пенальти. На 55-й минуте Никлас Элиассон открыл счёт, ассистировал ему Софьян Алакуш. Спустя минуты Элиассон оформил дубль, вновь забив с передачи Алакуша. На 85-й минуте форвард «Марселя» Дарио Бенедетто отыграл один.



Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Жереми Стина. Ассистенты — Жюльен Об и Жюльен Ольбер. Резервный арбитр — Хаким Бен Эль-Хадж.



«Марсель», набрав 32 очка, занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Ним» (15) покинул последнее место в таблице Лиги 1, став 18-м.