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Моуринью — Бэйлу: ты хочешь остаться тут или вернуться в «Реал» и не играть в футбол?

Моуринью — Бэйлу: ты хочешь остаться тут или вернуться в «Реал» и не играть в футбол?
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью эмоционально обратился к нападающему «шпор» Гарету Бэйлу на одной из последних тренировок команды.

«Ты хочешь остаться тут или вернуться в мадридский «Реал» и не играть в футбол?» – сказал португалец во время эфира тренировки для клубного телевидения.

31-летний Бэйл вернулся в «Тоттенхэм» 19 сентября 2020 года, перейдя из мадридского «Реала» на правах годичной аренды. По условиям сделки «Тоттенхэм» заплатит Бэйлу € 9,8 млн, а «Реал» по-прежнему будет выплачивать ему € 415 тыс. в неделю. Бэйл перешёл в «Реал» из «Тоттенхэма» летом 2013 года. Сумма трансфера составила € 101 млн.

В нынешнем сезоне АПЛ валлиец провёл 4 матча и забил один гол. Также на счету Бэйла 6 матчей и один гол в Лиге Европы.

Моуринью высказался о возможном продлении аренды Бэйла
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