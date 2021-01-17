Моуринью — Бэйлу: ты хочешь остаться тут или вернуться в «Реал» и не играть в футбол?

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью эмоционально обратился к нападающему «шпор» Гарету Бэйлу на одной из последних тренировок команды.
«Ты хочешь остаться тут или вернуться в мадридский «Реал» и не играть в футбол?» – сказал португалец во время эфира тренировки для клубного телевидения.
31-летний Бэйл вернулся в «Тоттенхэм» 19 сентября 2020 года, перейдя из мадридского «Реала» на правах годичной аренды. По условиям сделки «Тоттенхэм» заплатит Бэйлу € 9,8 млн, а «Реал» по-прежнему будет выплачивать ему € 415 тыс. в неделю. Бэйл перешёл в «Реал» из «Тоттенхэма» летом 2013 года. Сумма трансфера составила € 101 млн.
В нынешнем сезоне АПЛ валлиец провёл 4 матча и забил один гол. Также на счету Бэйла 6 матчей и один гол в Лиге Европы.
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