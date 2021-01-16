Моуринью высказался о возможном продлении аренды Бэйла

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью прокомментировал возможное продление срока действия аренды нападающего Гарета Бэйла, права на которого принадлежат «Реалу».



«Мы ни секунды не говорили об этом. Арендное соглашение Гарета рассчитано до конца сезона. Даже одной секунды не посвятили этим обсуждениям. Конечно, все знают, что он приехал травмированным. Насколько помню, он был травмирован весь первый месяц здесь. Но мы помогали ему набрать форму, наигрывая Гарета на матчи Лиги Европы.



Уровень группового этапа Лиги Европы отличается от уровня АПЛ. Плей-офф — это другая история. Но на групповом этапе совсем другая интенсивность, другой ритм, поэтому он не так часто появлялся в чемпионате. А потом Гарет получил травму в матче со „Сток Сити“ в Кубке лиги. Это непростой процесс.



Да, последние пару сезонов в „Реале“ сложились у Бэйла непросто. Так что давайте действовать постепенно и постараемся извлечь максимум пользы из его игры», — приводит слова Моуринью AS.

«Тоттенхэм» не планирует продлевать аренду Гарета Бэйла