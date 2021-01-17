«Томь» Кержакова подписала армянского воспитанника «Зенита»

Футбольный клуб «Томь» объявил о подписании контракта с 25-летним полузащитником Артёмом Симоняном.

«Последним клубом Артёма был армянский «Ноа», за который он выступал в первой половине этого сезона (10 матчей, 3 гола, 2 голевые передачи). Контракт с новичком рассчитан до конца сезона», — говорится в сообщении пресс-службы клуба в «Твиттере».

Хавбек сборной Армении является воспитанником «Зенита», за который долгое время выступал главный тренер томичей Александр Кержаков. Более того, Симонян и Кержаков в 2016 году пересекались в швейцарском «Цюрихе». Напомним, Александр завершил в этом клубе карьеру. Симонян в 2017 году вернулся на родину и подписал контракт с «Алашкертом». Выступал также за «Арарат» и «Пюник».