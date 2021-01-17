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Дубль Йовича помог «Айнтрахту» обыграть «Шальке-04»

Дубль Йовича помог «Айнтрахту» обыграть «Шальке-04»
Футбол / Германия 0

Во Франкфурте-на-Майне состоялся матч 16-го тура немецкой Бундеслиги. «Айнтрахт» на своём поле обыграл «Шальке-04» со счётом 3:1.

На 28-й минуте Андре Силва вывел хозяев вперёд. Уже через минуту Мэттью Хопп восстановил равновесие в счёте.

Во втором тайме Лука Йович, перешедший в «Айнтрахт» на правах аренды из «Реала», оформил дубль. Форвард вышел на поле на 62-й минуте, а уже через 10 минут забил второй мяч своей команды. Дубль серб оформил уже в компенсированное время. Этот матч был первым для Йовича после возвращения в «Айнтрахт» из «Реала».

«Айнтрахт» одержал четвёртую победу подряд и набрал 23 очка, поднявшись на девятое место в турнирной таблице. «Шальке-04» (7) занимает последнее, 16-е место.

Германия - Бундеслига. 16-й тур
17 января 2021, воскресенье. 20:00 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Окончен
3 : 1
Шальке-04
Гельзенкирхен
1:0 Силва – 28'   1:1 Хопп – 29'   2:1 Йович – 72'   3:1 Йович – 90+1'
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