Рональд Куман прокомментировал поражение «Барселоны» в финале Суперкубка Испании

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал поражение команды в финальном матче Суперкубка Испании с «Атлетиком».

«Мы расстроены и разочарованы финальным результатом. Мы играли на победу. Некогда выходить. Есть игры Лиги и Кубка. Есть вещи, которые нам нужно улучшить в защите. Я не злюсь. Я думаю, что команда была хорошей. Они сделали важные вещи. Хуже всего было пропустить второй за пару минут до конца. Мы должны лучше защищаться», — приводит слова Кумана Marca.

В финальном матче Суперкубка Испании «Атлетик» в овертайме обыграл «Барселону» со счётом 3:2. за «Барселону» в этом матче дубль оформил Антуан Гризманн. В составе победителей забивали Оскар де Маркос, Асьер Вильялибре и Иньяки Уильямс.