Рональд Куман прокомментировал поражение «Барселоны» в финале Суперкубка Испании
Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал поражение команды в финальном матче Суперкубка Испании с «Атлетиком».
«Мы расстроены и разочарованы финальным результатом. Мы играли на победу. Некогда выходить. Есть игры Лиги и Кубка. Есть вещи, которые нам нужно улучшить в защите. Я не злюсь. Я думаю, что команда была хорошей. Они сделали важные вещи. Хуже всего было пропустить второй за пару минут до конца. Мы должны лучше защищаться», — приводит слова Кумана Marca.
В финальном матче Суперкубка Испании «Атлетик» в овертайме обыграл «Барселону» со счётом 3:2. за «Барселону» в этом матче дубль оформил Антуан Гризманн. В составе победителей забивали Оскар де Маркос, Асьер Вильялибре и Иньяки Уильямс.
Месси могут дисквалифицировать на четыре матча за удар соперника по голове
Рекомендуем вам
- 18 января 2021
-
03:24
-
03:07
-
02:48
-
02:28
-
01:47
-
01:31
-
01:24
-
00:57
-
00:43
-
00:26
-
00:25
-
00:15
-
00:10
-
00:03
- 17 января 2021
-
23:59
-
23:44
-
23:40
-
23:37
-
23:27
-
23:27
-
23:24
-
23:13
-
23:03
-
22:59
-
22:54
-
22:51
-
22:31
-
22:21
-
22:18
-
22:17
-
22:05
-
22:04
-
21:56
-
21:55
-
21:49
Партнерский контент
Рекомендуем вам