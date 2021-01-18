Стало известно, когда вынесут решение о дисквалификации Лионеля Месси

Стало известно, когда вынесут решение о дисквалификации нападающего «Барселоны» Лионеля Месси. Напомним, инцидент произошёл в финальном матче Суперкубка Испании с «Атлетиком» (2:3).

Руководитель комитета по проведению соревнований Кармен Перес сообщил, что решение будет озвучено завтра, 19 января, на день раньше, чем ожидалось. Напомним, капитан сине-гранатовых может пропустить до 12 матчей за удар соперника по голове.

Аргентинец был удалён за минуту до окончания матча. Лионель жёстко отмахнулся от игрока «Атлетика», и судья после просмотра системы видеоповтора показал ему красную карточку. Это удаление стало для Месси первым в карьере за «Барселону». Если комитет посчитает, что Месси агрессивно атаковал игрока без мяча, то наказание может варьироваться от 4 до 12 матчей.