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Турецкие болельщики атаковали «Зенит» в соцсетях за слова о переходе Озила в «Фенербахче»

Турецкие болельщики атаковали «Зенит» в соцсетях за слова о переходе Озила в «Фенербахче»
Футбол / РПЛ 0
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Пресс-служба «Зенита» отреагировала на англоязычной странице клуба в «Твиттере» на переход полузащитника «Арсенала» Месута Озила в «Фенербахче».

«Должен был перейти в «Галатасарай». Клуб побольше», — говорится в сообщении пресс службы.

Фото: Страница «Зенита» в «Твиттере»

Болельщики «Фенербахче» в комментариях к записи раскритиковали санкт-петербургский клуб, отметив, что «Зенит» тоже не очень-то крупный клуб. Через некоторое время запись была удалена со страницы «Зенита».

«Правая нога Озила больше истории «Зенита», — написал один из пользователей.

Позже «Зенит» опубликовал ещё один пост, касающийся ситуации с турецкими болельщиками.

«Эксперимент окончен. Турецкая лавина пришла, как и ожидалось», — отмечается в публикации.

Фото: Страница «Зенита» в «Твиттере»

Накануне, 17 января, «Фенербахче» опубликовал фото Озила, прилетевшего в Стамбул. На фото он предстал с шарфом команды. Клуб подтвердил, что ведётся работа над переходом игрока. Ранее сообщалось, что «канониры» и Месут Озил достигли соглашения о досрочном разрыве контракта.

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