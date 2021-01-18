Турецкие болельщики атаковали «Зенит» в соцсетях за слова о переходе Озила в «Фенербахче»

Пресс-служба «Зенита» отреагировала на англоязычной странице клуба в «Твиттере» на переход полузащитника «Арсенала» Месута Озила в «Фенербахче».



«Должен был перейти в «Галатасарай». Клуб побольше», — говорится в сообщении пресс службы.

Фото: Страница «Зенита» в «Твиттере»

Болельщики «Фенербахче» в комментариях к записи раскритиковали санкт-петербургский клуб, отметив, что «Зенит» тоже не очень-то крупный клуб. Через некоторое время запись была удалена со страницы «Зенита».



«Правая нога Озила больше истории «Зенита», — написал один из пользователей.



Позже «Зенит» опубликовал ещё один пост, касающийся ситуации с турецкими болельщиками.



«Эксперимент окончен. Турецкая лавина пришла, как и ожидалось», — отмечается в публикации.

Фото: Страница «Зенита» в «Твиттере»

Накануне, 17 января, «Фенербахче» опубликовал фото Озила, прилетевшего в Стамбул. На фото он предстал с шарфом команды. Клуб подтвердил, что ведётся работа над переходом игрока. Ранее сообщалось, что «канониры» и Месут Озил достигли соглашения о досрочном разрыве контракта.