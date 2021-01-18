Мустафи попрощался с Озилом, назвав Месута «королём ассистов»

Защитник «Арсенала» Шкодран Мустафи попрощался с полузащитником команды Месутом Озилом, который близок к переходу в «Фенербахче». Мустафи, также выступавший с Озилом за сборную Германии, опубликовал совместное фото с Месутом и пожелал ему всего наилучшего.

«Бро, ты был самым неэгоистичным игроком на поле и за его пределами из тех, с кем я вместе выступал. Ты навсегда запомнишься, как #КорольАссистов. К сожалению, мы как команда не смогли ассистировать тебе, когда ты в этом больше всего нуждался. Всего наилучшего», — написал Мустафи.

Запись можно посмотреть в «твиттере» Мустафи.

Накануне, 17 января, «Фенербахче» опубликовал фото Озила, прилетевшего в Стамбул. На фото он предстал с шарфом команды. Клуб подтвердил, что ведётся работа над переходом игрока.

Ранее сообщалось, что «канониры» и Месут Озил достигли соглашения о досрочном разрыве контракта.

Срок действия контракта Озила с «Арсеналом» истекает в июне. Зарплата немца составляет почти € 395 тыс. в неделю. Озил выступает за лондонский «Арсенал» с лета 2013 года, однако с марта 2020 года он не выходил на поле. Месут не был включён в заявку «Арсенала» на первую часть сезона в АПЛ. В последние недели немец тренировался отдельно от основного состава.