Мустафи попрощался с Озилом, назвав Месута «королём ассистов»

Защитник «Арсенала» Шкодран Мустафи попрощался с полузащитником команды Месутом Озилом, который близок к переходу в «Фенербахче». Мустафи, также выступавший с Озилом за сборную Германии, опубликовал совместное фото с Месутом и пожелал ему всего наилучшего.
«Бро, ты был самым неэгоистичным игроком на поле и за его пределами из тех, с кем я вместе выступал. Ты навсегда запомнишься, как #КорольАссистов. К сожалению, мы как команда не смогли ассистировать тебе, когда ты в этом больше всего нуждался. Всего наилучшего», — написал Мустафи.
Запись можно посмотреть в «твиттере» Мустафи.
Накануне, 17 января, «Фенербахче» опубликовал фото Озила, прилетевшего в Стамбул. На фото он предстал с шарфом команды. Клуб подтвердил, что ведётся работа над переходом игрока.
Ранее сообщалось, что «канониры» и Месут Озил достигли соглашения о досрочном разрыве контракта.
Срок действия контракта Озила с «Арсеналом» истекает в июне. Зарплата немца составляет почти € 395 тыс. в неделю. Озил выступает за лондонский «Арсенал» с лета 2013 года, однако с марта 2020 года он не выходил на поле. Месут не был включён в заявку «Арсенала» на первую часть сезона в АПЛ. В последние недели немец тренировался отдельно от основного состава.
- 18 января 2021
-
20:05
-
20:03
-
20:00
-
19:44
-
19:37
-
19:21
-
19:19
-
19:05
-
18:47
-
18:45
-
18:39
-
18:31
-
18:19
-
18:15
-
18:12
-
17:54
-
17:48Надо ли сокращать РПЛ? Опрос
-
17:39
-
17:21
-
17:20
-
17:14
-
17:04
-
16:45
-
16:35
-
16:15
-
16:05
-
16:00
-
15:59
-
15:56
-
15:45
-
15:44
-
15:40
-
15:37
-
15:30
-
15:22