Мохамед Салах: хочу задержаться в «Ливерпуле» как можно дольше, но всё в руках клуба
Нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах высказался о своём будущем.
«Хочу задержаться в „Ливерпуле“ как можно дольше, но всё в руках клуба. Всегда выкладываюсь на 100%, играя за „Ливерпуль“, и хочу выиграть с этим клубом как можно больше трофеев. Хочу ответить тем же людям, которые проявляют ко мне любовь», — приводит слова Салаха Liverpool Echo.
Напомним, нападающий выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. В этом сезоне Мохамед Салах принял участие в 17 встречах за «Ливерпуль» в английской Премьер-лиге, забил 13 голов и отдал 3 результативные передачи. Действующий контракт игрока с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2023 года. С 2011 года Салах вызывается в национальную команду Египта.
Клопп ответил на вопрос о будущем Салаха в «Ливерпуле»
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