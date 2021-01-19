Пулишич: вера в бога — значимая часть моей жизни. Знаю, что Господь присматривает за мной

Полузащитник лондонского «Челси» и сборной США Кристиан Пулишич рассказал о вере в бога.
«На данный момент вера в бога — значимая часть моей жизни. В прошлом году я стал значительно ближе к вере, особенно из-за того, что в Лондоне живу один. Но чувствую, что рядом со мной всегда кто-то есть. Не знаю, как бы я справлялся без ощущения, что Господь присматривает за мной, что есть причина, по которой я здесь", – приводит слова 22-летнего американца официальный сайт американского подразделения журнала GQ.
В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Пулишич в 11 матчах забил один гол. На его счету один мяч в трёх матчах на групповом этапе Лиги чемпионовУЕФА.
«Челси» выкупил американского футболиста у дортмундской «Боруссии» в январе 2019 года за € 64 млн. Однако Кристиан ещё на полгода остался в аренде в стане «шмелей».
- 19 января 2021
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