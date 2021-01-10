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Экс-игрок сборной США: Пулишич слишком хорош для «Челси», его талант тратится впустую

Экс-игрок сборной США: Пулишич слишком хорош для «Челси», его талант тратится впустую
Футбол / Англия 0
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Бывший игрок «Лос-Анджелес Гэлакси» Алекси Лалас выразил мнение, что полузащитник Кристиан Пулишич является слишком ценным игроком для «Челси».

«Сейчас Пулишич слишком хорош для «Челси». Его талант растрачивается впустую в этой команде. Действительно, в матче с «Манчестер Сити» временами казалось, что он пытался всё делать сам, сражаясь с двумя или тремя игроками одновременно. В этой встрече «Челси» был смят, но нельзя не выделить Пулишича. Он не всегда хорош, но в этой встрече я действительно ценил и уважал тот факт, что он постоянно искал мяч. Он делал то, что у него так хорошо получается, а именно — собирал вокруг себя соперников.

Вот в чём и проблема. Игрок сияет, несмотря на то что играет не с лучшими партнёрами и выходит против значительно превосходящих соперников, но он всё ещё может показать себя», — цитирует Лаласа Goal.

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