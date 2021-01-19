Зидан отреагировал на слухи о переходе Алабы в «Реал»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан ответил на вопрос о возможном переходе в мадридский клуб защитника «Баварии» Давида Алабы. Сообщалось, что австриец отверг предложение «Ливерпуля», чтобы перейти в «Реал». Его контракт с мюнхенским клубом истекает по окончании сезона-2020/2021.
«Алаба — игрок другой команды, которую тренирую не я. А я нахожусь здесь, чтобы говорить о следующем матче. Не планирую углубляться в подобные истории. Меня интересует результат следующего матча», — цитирует Зидана beIN Sports.
Давид защищает цвета мюнхенской «Баварии» практически на протяжении всей карьеры. В нынешнем сезоне австрийский футболист в 13 матчах немецкой Бундеслиги забил 1 мяч. Действующий контракт Алабы с мюнхенским клубом рассчитан до лета 2021 года.
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