Зидан отреагировал на слухи о переходе Алабы в «Реал»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан ответил на вопрос о возможном переходе в мадридский клуб защитника «Баварии» Давида Алабы. Сообщалось, что австриец отверг предложение «Ливерпуля», чтобы перейти в «Реал». Его контракт с мюнхенским клубом истекает по окончании сезона-2020/2021.

«Алаба — игрок другой команды, которую тренирую не я. А я нахожусь здесь, чтобы говорить о следующем матче. Не планирую углубляться в подобные истории. Меня интересует результат следующего матча», — цитирует Зидана beIN Sports.

Давид защищает цвета мюнхенской «Баварии» практически на протяжении всей карьеры. В нынешнем сезоне австрийский футболист в 13 матчах немецкой Бундеслиги забил 1 мяч. Действующий контракт Алабы с мюнхенским клубом рассчитан до лета 2021 года.