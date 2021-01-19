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Алаба подпишет контракт с «Реалом» в ближайшие недели, известна зарплата игрока

Алаба подпишет контракт с «Реалом» в ближайшие недели, известна зарплата игрока
Футбол / Испания 0

Защитник «Баварии» Давид Алаба договорился о контракте с мадридским «Реалом», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, стороны подпишут контракт в ближайшие недели. Зарплата футболиста в мадридском клубе составит € 12 млн после вычета налогов.

Игроком также активно интересовался «Ливерпуль». Английский клуб предлагал ещё более высокую зарплату, но Алаба выбрал «Реал», так как мечтал перейти именно в состав мадридцев.

Давид защищает цвета мюнхенской «Баварии» практически на протяжении всей карьеры. В нынешнем сезоне австрийский футболист принял участие в 13 матчах немецкой Бундеслиги и забил 1 гол. Действующий контракт Алабы с мюнхенским клубом рассчитан до лета 2021 года.

Отец Алабы отреагировал на информацию, что футболист подписал контракт с «Реалом»
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