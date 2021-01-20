«ПСЖ» сомневается в подписании Месси из-за его высокой зарплаты

«Пари Сен-Жермен» может отказаться от подписания контракта с нападающим и капитаном «Барселоны» Лионелем Месси, сообщает Daily Mail со ссылкой на La Gazzetta Dello Sport.
В парижском клубе сомневаются в подписании аргентинца из-за его высоких зарплатных требований. «ПСЖ» не готов платить Месси зарплату, которую он получает в «Барселоне». По контракту с каталонцами зарплата аргентинца составляет около € 560 тыс. в неделю. Для перехода в «ПСЖ» Месси должен согласиться на снижение требований.
Соглашение Месси с «Барселоной» действует до 30 июня 2021 года. Во время летнего межсезонья аргентинский форвард признался, что хочет уйти из каталонского клуба. Сторонам в итоге не удалось договориться о расторжении контракта. Основными претендентами на игрока считаются «Манчестер Сити» и «ПСЖ».
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