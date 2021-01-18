Леонардо: такие игроки, как Месси, всегда будут в списке «ПСЖ»
Спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Леонардо ответил на вопрос о потенциальном переходе нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, а также рассказал о продлении контрактов с форвардами Килианом Мбаппе и Неймаром.
«Надеюсь, что Неймар и Мбаппе убеждены, что „ПСЖ“ — хорошее место на данный момент для амбициозного игрока высокого уровня. Нам просто нужно найти баланс между их желаниями, требованиями и нашими ожиданиями и средствами.
Месси? Такие игроки всегда будут в списке «ПСЖ». Сейчас не время об этом говорить. Но мы всё обсудим за столом переговоров. Нет, мы ещё не садились за него, но наши кресла зарезервированы на всякий случай", — цитирует Леонардо журналист Фабрицио Романо в своём "твиттере".
К защитнику «Арсенала» Эктору Бельерину проявляют интерес «Барселона», «Ювентус» и «ПСЖ»
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