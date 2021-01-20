«Парма» контактировала с форвардом ЦСКА Гайчем

Аргентинский нападающий ЦСКА Адольфо Гайч привлёк внимание итальянской «Пармы», сообщает Calciomercatoweb.

Клуб из Пармы уже контактировал с форвардом.

Сообщалось, что 21-летним футболистом заинтересовалась «Болонья». Ранее стало известно об интересе к Гайчу со стороны «Генка», «Дженоа», «Униона», и «Боки Хуниорс». По информации СМИ, игрок дал согласие на переход в клуб из Генуи.

Гайч пользуется популярностью также среди турецких клубов. К примеру, «Трабзонспор» сделал «армейцам» официальное предложение об аренде Адольфо на полтора года с правом последующего выкупа.

Гайч перешёл в ЦСКА прошлым летом за € 8,5 млн. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 13 матчах Российской Премьер-Лиги, не забил ни одного гола и отдал 1 результативный пас.