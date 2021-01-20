Ещё один клуб заинтересовался нападающим ЦСКА Гайчем

Аргентинский нападающий ЦСКА Адольфо Гайч попал в сферу интересов очередного клуба.



Как сообщает 1000cuorirossoblu.it, 21-летним футболистом заинтересовалась «Болонья». При этом он не является приоритетным вариантом для итальянского клуба. В настоящее время руководство сконцентрировано на двух других игроках – Пьетро Пеллегри («Монако») и Сэме Ламмерсе («Аталанта»).



Ранее сообщалось об интересе к Гайчу со стороны «Генка», «Дженоа», «Униона», «Трабзонспора», «Бешикташа» и «Боки Хуниорс». По информации СМИ, игрок дал согласие на переход в клуб из Генуи.



Гайч перешёл в ЦСКА прошлым летом за € 8,5 млн. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 13 матчах Российской Премьер-Лиги, не забил ни одного гола и отдал 1 результативный пас.

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