Хавбек «Динамо» Моро сравнил российский чемпионат с украинским
Полузащитник московского «Динамо» Никола Моро рассказал, почему предпочёл российский клуб украинскому.
«Вариант с киевским «Динамо» возник чуть раньше. Наверное, за пять дней до московского. У нас было несколько разговоров, но я им отказал. Я хотел подняться на уровень выше. На Украине есть три-четыре хороших клуба, а остальные уступают. В России же общий уровень чемпионата гораздо сильнее, борьба более плотная. Да и по рейтингу УЕФА видно: ваше первенство на седьмом месте в Европе, украинское — на 12-м.
РПЛ — очень сложный чемпионат. Одна победа — и ты на третьем месте, поражение — на восьмом. Очень ровный состав участников, где к каждому матчу нужна особенная подготовка и максимальный настрой», — цитирует Моро «Спорт-Экспресс».
Полузащитник «Динамо» Моро объяснил, почему выбрал Россию
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