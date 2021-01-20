Хавбек «Динамо» Моро сравнил российский чемпионат с украинским

Полузащитник московского «Динамо» Никола Моро рассказал, почему предпочёл российский клуб украинскому.

«Вариант с киевским «Динамо» возник чуть раньше. Наверное, за пять дней до московского. У нас было несколько разговоров, но я им отказал. Я хотел подняться на уровень выше. На Украине есть три-четыре хороших клуба, а остальные уступают. В России же общий уровень чемпионата гораздо сильнее, борьба более плотная. Да и по рейтингу УЕФА видно: ваше первенство на седьмом месте в Европе, украинское — на 12-м.



РПЛ — очень сложный чемпионат. Одна победа — и ты на третьем месте, поражение — на восьмом. Очень ровный состав участников, где к каждому матчу нужна особенная подготовка и максимальный настрой», — цитирует Моро «Спорт-Экспресс».