Шупо-Мотинг пропустит матч «Баварии» с «Аугсбургом» из-за родов жены

Камерунский нападающий «Баварии» Эрик Шупо-Мотинг пропустит матч 17-го тура немецкой Бундеслиги с «Аугсбургом», сообщает пресс-служба мюнхенцев.



31-летний камерунец не поможет «Баварии», так как супруга футболиста в ближайшее время должна родить ребёнка.

Шупо-Мотинг стал игроком «Баварии» в октябре 2020 года. 31-летний футболист достался «Баварии» бесплатно, на правах свободного агента. Форвард подписал с клубом контракт до лета 2021 года.

Матч 17-го тура немецкой Бундеслиги «Аугсбург» — «Бавария» состоится сегодня, 20 января, на стадионе «WWK-Арена» в Аугсбурге. Начало встречи — в 22:30 мск. «Бавария» в 16 встречах набрала 36 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Германии. «Аугсбург» (19) — на 12-м месте.