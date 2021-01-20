«Арсенал» сделал «Реалу» предложение об аренде Эдегора

Лондонский «Арсенал» заинтересован в аренде полузащитника мадридского «Реала» Мартина Эдегора.
По сообщениям Sky Sports, «канониры» обратились к «сливочным» с предложением о полугодичной аренде 22-летнего норвежца, ранее изъявившего желание уйти в аренду за игровой практикой. Руководство «Реала» в настоящий момент рассматривает предложение лондонцев.
Как сообщает источник, конкуренцию «Арсеналу» может составить как минимум ещё один клуб АПЛ.
Эдегор перешёл в мадридский клуб из «Стрёмсгодсета» в 2015 году. Норвежский футболист уезжал в аренду в «Херенвен» (2017–2018) и «Витесс» (2018–2019). В минувшем сезоне выступал на правах аренды за «Реал Сосьедад». В сезоне-2020/2021 Эдегор принял участие в семи матчах Ла Лиги и результативными действиями не отметился.
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