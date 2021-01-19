Эдегор попросил «Реал» отдать его в аренду во время зимнего трансферного окна

Полузащитник мадридского «Реала» Мартин Эдегор рассчитывает уйти в аренду во время зимнего трансферного окна. Футболист попросил руководство мадридского клуба организовать переход, сообщает Marca.

Эдегор перешёл в мадридский клуб из «Стрёмсгодсета» в 2015 году. Норвежский футболист уезжал в аренду в «Херенвен» (2017–2018) и «Витесс» (2018–2019). В минувшем сезоне выступал на правах аренды за «Реал Сосьедад». В сезоне-2020/2021 принял участие в девяти матчах во всех турнирах. При этом норвежец провёл на поле лишь 367 минут.

«Реал» занимает второе место в турнирной таблице Примеры. Мадридцы набрали 37 очков в 18 матчах. Они отстают от лидирующего «Атлетико» на четыре очка. «Матрасники» при этом провели на два матча меньше, чем соперник.