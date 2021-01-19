Эдегор попросил «Реал» отдать его в аренду во время зимнего трансферного окна
Полузащитник мадридского «Реала» Мартин Эдегор рассчитывает уйти в аренду во время зимнего трансферного окна. Футболист попросил руководство мадридского клуба организовать переход, сообщает Marca.
Эдегор перешёл в мадридский клуб из «Стрёмсгодсета» в 2015 году. Норвежский футболист уезжал в аренду в «Херенвен» (2017–2018) и «Витесс» (2018–2019). В минувшем сезоне выступал на правах аренды за «Реал Сосьедад». В сезоне-2020/2021 принял участие в девяти матчах во всех турнирах. При этом норвежец провёл на поле лишь 367 минут.
«Реал» занимает второе место в турнирной таблице Примеры. Мадридцы набрали 37 очков в 18 матчах. Они отстают от лидирующего «Атлетико» на четыре очка. «Матрасники» при этом провели на два матча меньше, чем соперник.
Мартин Эдегор пропустит около месяца из-за травмы камбаловидной мышцы
Рекомендуем вам
- 19 января 2021
-
21:58
-
21:43
-
21:32
-
21:26
-
21:25
-
21:20
-
21:05
-
20:57
-
20:51
-
20:44
-
20:38
-
20:32
-
20:30
-
20:15
-
20:10
-
20:10
-
20:03
-
20:03
-
19:45
-
19:45
-
19:30
-
19:27
-
19:05
-
19:05
-
18:56
-
18:51
-
18:48
-
18:45
-
18:35
-
18:35
-
18:35
-
18:30
-
18:21
-
18:15
-
18:12
Партнерский контент
Рекомендуем вам