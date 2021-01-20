«Манчестер Сити» обыграл «Астон Виллу» и вышел на первое место в турнирной таблице АПЛ

В Манчестере на стадионе «Этихад» состоялся перенесённый матч 1-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Астон Вилла». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0.
Счёт был открыт на 79-й минуте матча — гол забил португальский полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва.
Окончательный результат, на 90-й минуте, установил полузащитник Илкай Гюндоган, реализовав пенальти.
Украинский полузащитник «горожан» Александр Зинченко вышел на поле на 28-й минуте, заменив травмированного защитника Кайла Уолкера.
Подопечные Хосепа Гвардиолы набрали в 18 матчах 38 очков и вышли на первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Астон Вилла» (26) — на 11-м месте. У бирмингемцев есть два матча в запасе.
Матч второго круга «Астон Вилла» — «Манчестер Сити» запланирован на 17 апреля.
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