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«Манчестер Сити» обыграл «Астон Виллу» и вышел на первое место в турнирной таблице АПЛ

«Манчестер Сити» обыграл «Астон Виллу» и вышел на первое место в турнирной таблице АПЛ
Футбол / Англия 0
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В Манчестере на стадионе «Этихад» состоялся перенесённый матч 1-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Астон Вилла». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

Счёт был открыт на 79-й минуте матча — гол забил португальский полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва.

Видео гола Бернарду Силвы

Окончательный результат, на 90-й минуте, установил полузащитник Илкай Гюндоган, реализовав пенальти.

Видео гола Илкая Гюндогана

Украинский полузащитник «горожан» Александр Зинченко вышел на поле на 28-й минуте, заменив травмированного защитника Кайла Уолкера.

Подопечные Хосепа Гвардиолы набрали в 18 матчах 38 очков и вышли на первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Астон Вилла» (26) — на 11-м месте. У бирмингемцев есть два матча в запасе.

Матч второго круга «Астон Вилла» — «Манчестер Сити» запланирован на 17 апреля.

Англия - Премьер-лига. 1-й тур
20 января 2021, среда. 21:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
2 : 0
Астон Вилла
Бирмингем
1:0 Силва – 79'   2:0 Гюндоган – 90' (пен)
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