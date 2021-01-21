«Вильярреал» сыграл вничью с «Гранадой». Алькасер не забил пенальти в добавленное время

Завершился матч 19-го тура чемпионата Испании, в котором «Вильярреал» принимал «Гранаду». Встреча прошла в Вильярреале на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» и завершилась со счётом 2:2.
«Гранада» открыла счёт в матче на 21-й минуте. Гол в свой актив записал Роберто Сольдадо. Хозяевам удалось сравнять счёт спустя 8 минут после точного удара Рубена Пенья. На 65-й минуте Мой Гомес вывел «Вильярреал» вперёд, реализовав пенальти. Спустя 10 минут гости восстановили равенство в счёте после точного удара Кенеди. В компенсированное время к матчу арбитр назначил пенальти в ворота «Гранады», однако Пако Алькасер не смог его реализовать.
«Вильярреал» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 33 очка. «Гранада» в свою очередь находится на седьмом месте, набрав 28 очков.
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