Сергей Юран рассказал о подготовке «СКА-Хабаровск» к возобновлению сезона

Главный тренер Сергей Юран «СКА-Хабаровск» рассказал о подготовке клуба к возобновлению сезона.
«Мы провели тестирование, которое показало, что парни вышли из отпуска, выражаясь на нашем сленге, не пустыми. Домашнее задание выполнялось, это было видно в тренировочном процессе первые два дня сбора. Плюс тест показал хорошие цифры. Это подтверждало, что отпуск парни проводили активно.
Следующая цель для работы на втором этапе подготовки – скоростная выносливость. Будем над тактикой работать и техническими моментами. Плюс плавно перейдём в третий сбор – он будет игровым. Всего же у нас на оставшуюся часть запланировано пять матчей, поэтому здесь уже и игровая подготовка пойдёт, именно технико-тактические действия. Фундамент мы заложили на первом сборе, теперь, как я уже сказал, скоростная выносливость: старт, резкость, взрыв чтобы были. И каждую тренировку будем начинать с тактики», — цитирует Юрана пресс-служба «СКА-Хабаровск».
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