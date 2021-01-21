Артета: Озил дал многое «Арсеналу», но я хочу направить команду по другому пути

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался об уходе хавбека Месута Озила в «Фенербахче».



«Месут Озил — великий футболист, невероятно талантливый. Он многое сделал для «Арсенала», но сейчас я хочу направить команду по другому пути.



Возможно, он бы стал частью наших планов, если бы у нас было больше вариантов. В начале моей работы с «канонирами» он входил в наши планы, позже – уже нет», – приводит слова Артеты BBC.



16 января «Арсенал» и Месут Озил расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Срок действия контракта истекал 30 июня 2021 года. Озил выступал за лондонский «Арсенал» с лета 2013 года, однако с марта 2020-го он не выходил на поле. 32-летний немец не был включён в заявку «Арсенала» на первую часть сезона в АПЛ. В последние недели он тренировался отдельно от основного состава.

Артета — об уходе Озила: всегда грустно видеть, как такие футболисты покидают клуб