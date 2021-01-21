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Руни прокомментировал вероятность ухода из «Дерби Каунти» из-за финансовых проблем клуба

Руни прокомментировал вероятность ухода из «Дерби Каунти» из-за финансовых проблем клуба
Футбол / Англия 0
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Главный тренер «Дерби Каунти» Уэйн Руни прокомментировал вероятность увольнения из-за финансовых проблем клуба.

«Вовсе нет, я не собираюсь увольняться, если провалится сделка по продаже клуба. В идеале я хочу, чтобы мы смогли совершить несколько трансферов в январе. Считаю, нам это необходимо. Но если мы не сможем это сделать, не произойдёт никакой катастрофы. Я верю в качество игроков, которые у нас уже есть.

И футболистам, и мне трудно в ситуации с поглощением клуба. Также не помогает нам и то, что сейчас есть задержки по зарплате. Из-за этого клуб не может выйти на трансферный рынок в данный момент. В идеале чем быстрее игроки получат деньги, тем быстрее мы сможем двигаться дальше. Только затем мы можем поговорить о футболистах, которых хотим привлечь», — цитирует Руни Sky Sports.

15 января Уэйн Руни, в последние два месяца выполнявший работу главного тренера «Дерби Каунти», завершил карьеру футболиста и избавился от приставки «исполняющий обязанности». Как сообщается на официальном сайте английского клуба, наставник подписал контракт на 2,5 года – до лета 2023 года.

После 24 туров «Дерби Каунти», набрав 22 очка, находится на 22-м месте в турнирной таблице Чемпионшипа.

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