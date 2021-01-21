Семак рассказал о травмах Ерохина, Ракицкого и Кержакова

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победы в товарищеском матче с «Ригой» (4:0) сообщил, что у троих игроков команды есть повреждения.
«Нужно посмотреть, что с Сашей Ерохиным. Конечно, это неприятное повреждение, учитывая те, которые уже есть в команде. Важно, чтобы все были готовы, чтобы все были в строю. Ерохин? Посмотрим. Надеюсь, ничего серьёзного нет. Более точно скажем после обследования, по горячим следам сложно сказать что-то более подробно. Думаю, завтра-послезавтра всё точно скажем.
Почему не играл Ракицкий? У Ярослава небольшое повреждение, он сейчас не тренируется и не смог принять участия в матче, как и Миша Кержаков. Надеюсь, они скоро к нам присоединятся, так же как и Караваев с Дугласом, которых мы тоже ждём. Думаю, они начнут с нами работать уже с завтрашнего дня», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».
- 21 января 2021
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