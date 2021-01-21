Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Семак рассказал о травмах Ерохина, Ракицкого и Кержакова

Семак рассказал о травмах Ерохина, Ракицкого и Кержакова
Футбол / РПЛ 0
Аудио-версия:

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победы в товарищеском матче с «Ригой» (4:0) сообщил, что у троих игроков команды есть повреждения.

«Нужно посмотреть, что с Сашей Ерохиным. Конечно, это неприятное повреждение, учитывая те, которые уже есть в команде. Важно, чтобы все были готовы, чтобы все были в строю. Ерохин? Посмотрим. Надеюсь, ничего серьёзного нет. Более точно скажем после обследования, по горячим следам сложно сказать что-то более подробно. Думаю, завтра-послезавтра всё точно скажем.

Почему не играл Ракицкий? У Ярослава небольшое повреждение, он сейчас не тренируется и не смог принять участия в матче, как и Миша Кержаков. Надеюсь, они скоро к нам присоединятся, так же как и Караваев с Дугласом, которых мы тоже ждём. Думаю, они начнут с нами работать уже с завтрашнего дня», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

«Зенит» в Дубае разгромил бывший клуб Кононова
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021