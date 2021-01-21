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Руменнигге подтвердил интерес «Баварии» к Юпамекано

Руменнигге подтвердил интерес «Баварии» к Юпамекано
Футбол / Германия 0
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Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге подтвердил, что мюнхенцы интересуются защитником «РБ Лейпциг» Деотшанкюлем Юпамекано.

«Рассмотрим возможность приобретения игрока. Зимой переход точно не состоится. Игрок будет в Лейпциге до конца сезона, это точно», — цитирует Румменигге Goal.

Ранее известный журналист Фабрицио Романо сообщил, что клуб не готов отпустить футболиста сейчас, однако летом немцы будут рассматривать предложения по защитнику. Многие клубы заинтересованы в услугах 22-летнего француза и намерены начать переговоры с его агентом. «Лейпциг» готов отпустить Юпамекано по окончании сезона не менее чем за € 42 млн.

Сообщалось об интересе к Деотшанкюлю со стороны «Челси», «Баварии», «Арсенала», «Ливерпуля», «Манчестер Юнайтед», «Реала» и «Барселоны». Утверждалось, что мюнхенский клуб является фаворитом в борьбе за игрока сборной Франции. В этом сезоне Юпамекано в 14 матчах Бундеслиги забил 1 гол.

«Лейпциг» готов отпустить Юпамекано летом и установил за него минимальную сумму
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